Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik - Son Dakika

Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik

27.05.2021 11:56
Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hafriyatların depolanması ve bertaraf edilmesi konusunda devrim niteliğinde bir uygulama başlatılarak "Hafriyat Yönetim Sistemi" oluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hafriyatların depolanması ve bertaraf edilmesi konusunda devrim niteliğinde bir uygulama başlatılarak "Hafriyat Yönetim Sistemi" oluşturuldu.

Kent estetiği ve çevre temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilgili birim ve personeli sayesinde Kayseri'de etkili bir çevre yönetimi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından teknolojinin imkanları kullanılarak geliştirilen ve uygulamaya konulan hafriyat yönetim sistemi ile etkin bir hafriyat idaresi gerçekleştirilmeye başlandı.

5 HAFRİYAT DEPOSU TAHSİS EDİLDİ

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 'hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği' çerçevesinde Kayseri'de oluşan hafriyat toprağının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, görsel kirliliğin yok edilmesi çevreci bir yaklaşımla bertaraf edilecek miktarının azaltılması amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan ve işletmeye alınan döküm sahalarında toplanan hafriyatlar depolanmak ve bertaraf edilmek üzere işleme alınırken, Akin, Gömeç, Mimarsinan, Beylik ve Sarıkürklü bölgelerinde olmak üzere toplam beş adet depolama sahası Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildi ve himaye çiti ile koruma altına alındı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE DEPOLAMA VE BERTARAF İŞLEMLERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıklarının üretildiği noktadan araçlarla bertaraf edileceği tesise ulaştırılıncaya kadar denetlenmesi, çevre kirliliği ve kaçak döküm ihlallerinin en aza indirgenmesi, atık lojistiğinin takibi ve yönetimi ile vatandaşların çevreyle ilgili ihbarlarının, şikayetlerinin, taleplerinin etkin denetimini sağlayacak sistemlerin kurulumu için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı alındı ve web tabanlı "Hafriyat Yönetimi Otomasyon Sistemi" kurularak, söz konusu depolama sahalarında yüksek teknoloji yazılım sistemleri ile bariyer ve kantar sistemleri oluşturuldu. Bu sayede daha etkin ve etkili bir hafriyat atıklarının depolanma ve bertaraf edilmesi işlemlerine başlanarak, atık üreticilerinin Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmalarının ardından, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde gerekli izin ve ruhsatlandırmaları yapılıyor ve atıkların en yakın depolama sahasına yönlendirilmesi sağlanıyor.

HAFRİYAT KONUSUNDA GÖREVLİ ZABITA EKİPLERİ KURULDU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 0532 013 38 00 numaralı "Alo Hafriyat İhbar Hattı" ile vatandaşlar, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarından gelen ihbarlar doğrultusunda hafriyat dökülen yerlere gidilerek, hafriyat kirliliği yaptıranlar hakkında cezai işlemlerin uygulanması ile atığı dökenlerin atıkları kaldırılarak yasal döküm alanlarına gönderilmesi sağlanıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde "Çevre Zabıta Ekipleri" kuruldu ve hafriyat kirliliği ile etkin bir mücadele sağlanmaya başlandı.

ARAÇLARA GPS VE DAMPER SENSÖRÜ TAKTIRMA ZORUNLULUĞU İLE DENETİM

İzinsiz hafriyat dökümü ile yaşanan hak ihlali ve çevre kirliliği konusunda alınan önlemler kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıkları taşıyan araçların takibinin yapılması amacıyla araçlara GPS ve damper sensörü taktırma zorunluluğu getirildi. Gerekli şartları sağlayan firmalara "Hafriyat Toprağı, İnşaat-Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" verilerek, 7/24 prensibine uygun şekilde denetimler gerçekleştiriliyor. - KAYSERİ

Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik
Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik
Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik
Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Motosikletiyle geldiği zeytinlik alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi Motosikletiyle geldiği zeytinlik alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi

Son Dakika Haberleri
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
11:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız
Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek         
12:12
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini         
11:49
Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor         
11:43
Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı         
11:33
Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor         
11:27
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den hafriyat konusunda köklü yenilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement