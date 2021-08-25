Büyükşehir'den hal denetim birimlerine ziyaret - Son Dakika

Personellerle fikir alışverişinde bulunan Arslan, personellere çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, merkez, Salihli, Turgutlu, Alaşehir ve Akhisar ilçelerini ziyarette bulunarak hal denetim ekipleriyle bir araya geldi. Ersoy Arslan'a ziyaretinde İştirakler ve Koordinasyon Şube Müdürü Ersoy Vitaş eşlik etti. Arslan hal denetim ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri olarak denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların ve esnafların haklarını korumaya devam edeceklerini belirte Arslan, yüksek sıcaklıklara rağmen görevlerini yerine getiren personellere teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Üretim fabrikası ziyaret edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, ilçe ziyaretlerinde Salihli Beton Parke, Bordür ve Boru Üretim Fabrikası'na da ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde kendi imkanlarıyla yaptığı üretimi yerinde inceleyen Arslan, üretimin ve sevkiyatların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, personellere yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.