Büyükşehir'den haşere ile mücadelede büyük seferberlik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den haşere ile mücadelede büyük seferberlik... - Son Dakika

Büyükşehir'den haşere ile mücadelede büyük seferberlik...

7 saat önce

Bursa'nın il geneli itibariyle haşerelerle mücadele ve bertaraf edilmesi için 44.7 milyon liralık harcama yapılacak.

Büyükşehir'den haşere ile mücadelede büyük seferberlik..., System.String[]

Bursa'nın il geneli itibariyle haşerelerle mücadele ve bertaraf edilmesi için 44.7 milyon liralık harcama yapılacak. Bahar aylarıyla birlikte yoğun mücadele başlatılıyor


Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeye yönelik 2 yıl süreli haşerelerle mücadele programı ihalesini sonuçlandırdı. Düzenlenen ihaleyi, merkezi İstanbul'da bulunan Adil Katı Atık İnşaat ve Hizmet Yönetimi, Nakliyat, Mühendislik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Yüklenici firmayla, 44 milyon 699 bin TL bedel üzerinden 10 Ocak'ta sözleşme imzalandı.


Planlamaya göre, Bursa'nın 17 ilçesinde, vektör kontrol, yeşil alanlarda afit, kapalı ve açık alanlarda bit, pire, hamamböceği ve kemirgen gibi çeşitli haşerelere karşı mücadele ve bertaraf uygulamaları yürütülecek.


İhaleye esas hizmet temini kapsamı, "Çevre ve halk sağlığını tehdit edenvektörler olarak tanımlanan karasinek, sivrisinek, bit, pire, hamamböceği, kene, kemirgen gibi haşerelerle bulaşabilecek hastalıklardan korumak, koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde WHO ve Sağlık Bakanlığının kriterleri gözetilerek biyosidal ürün uygulanması" olarak tanımlanıyor.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın halk ve çevre sağlığını, tüm 17 ilçesiyle bütün olarak önemsediklerini belirterek, "Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı meselesi olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını da 17 ilçede tek elden yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi, bu sayede salgın hastalıklara sebep olabilecek sıtma hastalığı, kırım kongo kanamalı ateşi, batı Nil virüsü, zika virüsü gibi hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyoruz. Bursa'nın il geneline yönelik haşerelerle mücadele eylem planı, bahar aylarıyla beraber, yüklenici firmanın araç, ekipman ve personeliyle başlatılacak" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ispanağın fiyatı cep yakıyor
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi AK Partili kadın başkanı ziyaret eden İmamoğlu'ndan sitem: İstanbul için üzücü bir durum İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasında çıkan karara ilk yorum: İstanbul'un doğasını savunanlara selam olsun

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den haşere ile mücadelede büyük seferberlik... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]