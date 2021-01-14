Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek - Son Dakika

Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek

14.01.2021 17:35

Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 'ilçelere eşit hizmet vereceğiz' prensibiyle; haşere ilaçlama ve korona virüs dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılması amacıyla ilçe belediyelerine;

Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 'ilçelere eşit hizmet vereceğiz' prensibiyle; haşere ilaçlama ve korona virüs dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılması amacıyla ilçe belediyelerine; 50 araç, 40 Pülverizatörlü ULV, 10 Mist Blower, 20 Kanal Sisleme Cihazı ve biyosidal ürün dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele ve korona virüs dezenfeksiyon işlemlerini ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın özverisiyle Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine; araç, ekipman ve biyosidal ürün desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe belediyelerine; 50 araç, 40 Pülverizatörlü ULV, 10 Mist Blower, 20 Kanal Sisleme Cihazı dağıtımı; Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük ile ilçe belediyelerinin ilgili müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Mücadelemizi başarıyla sürdüreceğiz"

İlçe belediyelerinin ilgili müdürlerine araç başında anahtarları teslim eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay "Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatı üzerine ilçe belediyelerimizle koordineli çalışarak haşere ve larvalarla mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanımız Vehbi Yörük ve tüm personeli, ilçe belediyelerimize gerekli konularda yardımcı olmaya hazır." diye konuşarak dağıtılan ekipmanların hayırlı olması dileğinde bulundu.

Larva mücadelesi özveriyle yürütülecek

Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ve vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla kış sezonu boyunca; kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında yapılan sıcak sislemeler, tespit edilen diğer kaynakların pasifize edilmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte larva mücadelesi önemli bir hassasiyet ve özveriyle yürütülecek.

Rutin olarak ilaçlamalar gerçekleştiriliyor

Dağıtılan araç, ekipman ve malzemelerle ilçe belediyeleri tarafından; sivrisinek üreme kaynakları olan; durgun sular, fosseptikler, rogarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında, karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynırları ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında mücadele gerçekleştiriliyor.

Haşere mücadele faaliyetlerinin; etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılıyor.

Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek
Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek
Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek
Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den haşereyle mücadeleye dev destek - Son Dakika


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