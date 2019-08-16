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Büyükşehir'den hastalara yardım eli

4 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da yatağa bağımlı olarak yaşayan 80 yaşındaki Elif Horzum'a bakımının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı elektronik hasta yatağı yardımı yaptı.

Büyükşehir'den hastalara yardım eli, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da yatağa bağımlı olarak yaşayan 80 yaşındaki Elif Horzum'a bakımının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı elektronik hasta yatağı yardımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmet Birimleri işbirliği ile kırsaldaki en uzak mahallelere kadar ulaşan sosyal hizmet ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye ve elektrikli yatak yardımında bulunuyor.

Tam donanımlı hasta yatağı

Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Akçaeniş Mahallesi'nde oturan ve 2 ay önce geçirdiği felç sonrası yatalak olarak yaşamını idame ettiren 80 yaşındaki Elif Horzum'a da yardım elini uzattı. Büyükşehir ekipleri Elif Nine'ye bakımının daha iyi yapılması ve rahat edebilmesi amacıyla tam donanımlı bir hasta yatağı temin ederek onu rahata kavuşturdu. - ANTALYA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
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