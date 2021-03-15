- Büyükşehir'den hastanenin gizli kahramanlarına özel sergi - Son Dakika

- Büyükşehir'den hastanenin gizli kahramanlarına özel sergi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği iş birliği ile "Anestezi Tarihinden Esintiler" adlı sergi yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle "Anestezi Tarihinden Esintiler" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, 4 bin yıllık anestezi tarihi ve çalışmalar yer alıyor. www.ankara.bel.tr adresi üzerinden de gezilebilecek olan sergi 19 Mart'a ziyaret edilebilecek.

Sergide 4 bin yıllık anestezi tarihi yoğun ilgi görüyor

Sergide; 4 bin yıllık anestezi tarihinde Türkiye ve Dünya'da yapılan çalışmalar başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahatsızlığının sürecinin incelendiği bir köşe ve 4 basit kural ile hayat kurtaracak ilkyardım bilgileri de yer alıyor.

Konuya ilişkin konuşan Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kurtipek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağladığı imkanlarla 'Anestezi Tarihi' adlı sergimizi açıyoruz. Daha önce yaptığımız sergiye meslektaşlarımız gelmişti ancak şimdi halkımıza da açtık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz. Sergi içerisinde 4 bin yıllık anestezi tarihini ve yapılan çalışmaları göreceksiniz" dedi.

Sergi açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ise "Bu serginin açılması bizim için son derece anlamlı ve gurur verici. Pandemiden dolayı tüm dünyanın çok sıkıntılı olduğu bu süreçte çok fazla kayıp veren sağlık çalışanlarımız adına böyle bir sergiyi düzenlemek istedik. Bu alanın kalıcı bir müze haline gelmesi için de çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Sergi aynı zamanda sanal ortdamda

Pandemi sürecinde online sergilere de ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden anestezi sergisini de sanal ortama taşıdı. Sergi hakkında detaylı bilgi veren Emekli Anestezi Uzmanı Dr. Haluk Gümüş, "Çok önem verdiğimiz bir Atatürk köşemiz var. Atatürk köşemizde de Atatürk'ün hastalığıyla ilgilendik doktor olarak ve o hastalığın gelişimini o süreci ele aldık" derken, Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak da sergide ayrıca COVID-19 ve Hayata El Ver köşesi hazırladıklarını da belirterek, "Bu sergideki en büyük amacımız hem anestezi tarihine vurgu yapmak hem de hastanelerin gizli kahramanları olarak bilinen biz anestezistlerin görünür olma isteğimizi dışa vurmaktı" değerlendirmesinde bulundu.