Büyükşehir'den Hava Ulaşıma Özel Mobil Uygulama - Son Dakika

Şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, normal servis hizmetinin yanında sunduğu kişiye özel "VIP Hava Ulaşımı" için akıllı uygulama geliştirdi. VIP Hava Ulaşımı'ndan yararlanmak isteyen Denizlililer akıllı cihazlarına indirecekleri "Denizli havaulaşım" uygulaması ile rezervasyon ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. 22. 06. 2021 Havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle Çardak Havalimanı'na servis hizmetini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Normal servis araçlarının yanında bir süre önce başlattığı ve yoğun ilgi gören 8+1 kişilik özel tasarlanmış minibüslerle VIP Hava Ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi teknolojik yeniliklerle vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi-Çardak Havalimanı, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arasında yaptığı kişiye özel ulaşım hizmetine özel mobil uygulama hayata geçirdi. VIP Hava Ulaşımı'ndan yararlanmak isteyen Denizlililer akıllı cihazlarına indirecekleri "Denizli havaulaşım" uygulaması ile rezervasyon ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Mobil uygulamaya nasıl sahip olabilirim? IOS ve android işletim sistemine sahip tablet ve cep telefonlarını kapsayan "Denizli havaulaşım" adlı mobil uygulama ile vatandaşlar, adres, sefer tarihi ve sefer numarasını seçip, kolayca bilgilerini girerek rezervasyon yapabilir, oluşturduğu rezervasyonla ilgili dilerse uygulama üzerinden ödemesini gerçekleştirebilir. Vatandaşlar, Denizli havaulaşım adlı mobil uygulamaya IOS cihazlar için Apple Store'da https://apple. co/3iQ0dpJ linkinden, android cihazlar için ise Google Play Store'dan https://bit. ly/35xHmYx linkinden ücretsiz bir şekilde indirebilir. Telefonla rezervasyon için Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çardak Havalimanı'na normal servislerinden veya kişiye özel VIP ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0 (258) 244 00 44 numaralı telefon numaralarını arayabilecekleri belirtildi. Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine ulaşım filosunu genişleten Denizli Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşımacılığını daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden güvenli, konforlu ve hijyenik araçlarla sürdürüyor. VIP Hava Ulaşım nedir? Denizli şehir merkezi-Çardak Havalimanı, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 8+1 kişilik özel minibüslerle kişiye özel ulaşım hizmeti başlatmıştı. VIP Hava Ulaşım hizmeti ile yolcular adreslerinden alınıp havaalanına ya da havaalanından adreslerine ulaştırılıyor. Normal servisin yanında hizmet vermeye başlayan VIP Hava Ulaşım rezervasyon sistemi ile çalışıyor. . Benzer Başlıklar

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