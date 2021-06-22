Üye Girişi
Büyükşehir'den Hava Ulaşıma Özel Mobil Uygulama - Son Dakika

Büyükşehir'den Hava Ulaşıma Özel Mobil Uygulama

22.06.2021 11:05
Büyükşehir'den Hava Ulaşıma Özel Mobil Uygulama, System.String[]

Şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, normal servis hizmetinin yanında sunduğu kişiye özel "VIP Hava Ulaşımı" için akıllı uygulama geliştirdi.

Şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, normal servis hizmetinin yanında sunduğu kişiye özel "VIP Hava Ulaşımı" için akıllı uygulama geliştirdi. VIP Hava Ulaşımı'ndan yararlanmak isteyen Denizlililer akıllı cihazlarına indirecekleri "Denizli havaulaşım" uygulaması ile rezervasyon ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. 22. 06. 2021 Havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle Çardak Havalimanı'na servis hizmetini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Normal servis araçlarının yanında bir süre önce başlattığı ve yoğun ilgi gören 8+1 kişilik özel tasarlanmış minibüslerle VIP Hava Ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi teknolojik yeniliklerle vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi-Çardak Havalimanı, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arasında yaptığı kişiye özel ulaşım hizmetine özel mobil uygulama hayata geçirdi. VIP Hava Ulaşımı'ndan yararlanmak isteyen Denizlililer akıllı cihazlarına indirecekleri "Denizli havaulaşım" uygulaması ile rezervasyon ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Mobil uygulamaya nasıl sahip olabilirim? IOS ve android işletim sistemine sahip tablet ve cep telefonlarını kapsayan "Denizli havaulaşım" adlı mobil uygulama ile vatandaşlar, adres, sefer tarihi ve sefer numarasını seçip, kolayca bilgilerini girerek rezervasyon yapabilir, oluşturduğu rezervasyonla ilgili dilerse uygulama üzerinden ödemesini gerçekleştirebilir. Vatandaşlar, Denizli havaulaşım adlı mobil uygulamaya IOS cihazlar için Apple Store'da https://apple. co/3iQ0dpJ linkinden, android cihazlar için ise Google Play Store'dan https://bit. ly/35xHmYx linkinden ücretsiz bir şekilde indirebilir. Telefonla rezervasyon için Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çardak Havalimanı'na normal servislerinden veya kişiye özel VIP ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0 (258) 244 00 44 numaralı telefon numaralarını arayabilecekleri belirtildi. Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine ulaşım filosunu genişleten Denizli Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşımacılığını daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden güvenli, konforlu ve hijyenik araçlarla sürdürüyor. VIP Hava Ulaşım nedir? Denizli şehir merkezi-Çardak Havalimanı, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 8+1 kişilik özel minibüslerle kişiye özel ulaşım hizmeti başlatmıştı. VIP Hava Ulaşım hizmeti ile yolcular adreslerinden alınıp havaalanına ya da havaalanından adreslerine ulaştırılıyor. Normal servisin yanında hizmet vermeye başlayan VIP Hava Ulaşım rezervasyon sistemi ile çalışıyor. . Benzer Başlıklar

Büyükşehir'den yeni sezonda 450 km asfalt

Muhtelif mahallelerde su kesintisi

Büyükşehir'den kadınlara özel "Açık Hava Sporları"

Başkan Zolan: "Geçmişi olmayanın, geleceği olamaz"

Büyükşehir milli sporcuları Hırvatistan'da

Değirmenönü Mahallesi'nde Su Kesintisi

Büyükşehir'den Hava Ulaşıma Özel Mobil Uygulama

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cep Telefonu, Denizli, IOS, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den Hava Ulaşıma Özel Mobil Uygulama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı 11:18 Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı HDP için süreç başladı! Parti kapanırsa, tekrardan açılması mümkün olmayacak 10:28 HDP için süreç başladı! Parti kapanırsa, tekrardan açılması mümkün olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:18 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:18 Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul
10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı
10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı         
11:27
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:19
TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul         
10:58
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı         
10:54
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi         
10:43
Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama: 3. doz gerekliliği aşıya pazar arama çalışmalarından bir tanesi Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama: 3. doz gerekliliği aşıya pazar arama çalışmalarından bir tanesi         
10:22
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 11:43:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den Hava Ulaşıma Özel Mobil Uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement