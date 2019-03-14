Büyükşehir'den Hayvanat Bahçesine Ücretsiz Ring Hizmeti
1 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların hayvanat bahçesine daha rahat ulaşım sağlamaları ve ziyaret edebilmeleri için ücretsiz ring servisleri düzenleyecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hafta sonu Cumartesi – Pazar günleri vatandaşların Hayvanat Bahçesini daha rahat ulaşım sağlamaları için 16 Mart 2019 Cumartesi gününden itibaren ücretsiz ring hizmeti başlatıyor.
Ücretsiz ring ulaşım hizmeti, Mişmiş Park Tarım Fuarı çevre yolu kavşağından Hayvanat Bahçesine giriş yapılan yol kenarında her yarım saatte bir ring hizmeti verilecektir.
Hafta sonu sabah 09.00 başlayacak olan ring servisleri saat 16.00'ya kadar devam edecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:11 Kaynak: Bültenler
AK Parti İl Başkanı, Kendisine "Çaldınız" Diye Seslenen Seçmene Sert Çıktı
Cep Telefonu Kullananlara Kritik Uyarı: GSM Şirketleri Bilgi Vermeden Zam Yapamaz
Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı