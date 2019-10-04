Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den hayvancılığa yem bitkisi desteği
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Büyükşehir'den hayvancılığa yem bitkisi desteği

1 saat önce

Muğla genelinde tarıma yaptığı yatırımlar ve desteklemelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle yem fiyatlarındaki artışlar nedeni ile hayvan yetiştiriciliğinde zorlanan çiftçiler için yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteklemesi gerçekleştirdi.

Büyükşehir'den hayvancılığa yem bitkisi desteği, System.String[]

Muğla genelinde tarıma yaptığı yatırımlar ve desteklemelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle yem fiyatlarındaki artışlar nedeni ile hayvan yetiştiriciliğinde zorlanan çiftçiler için yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteklemesi gerçekleştirdi.


Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için Muğla genelinde 6280 dekarlık tarım arazilerine 122 bin kg tritikale tohumu ve 14 bin kg fiğ tohumu ekilmek üzere dağıtımı yapıldı. Muğla genelinde 640 aile bu desteklemeden faydalandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtımını yaptığı tritikale ve fiğ tohumu saman, balya ve dane yem olarak hasat edilecek. Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin incelemeleri ve öngörüleri sonucu 6280 dekarlık tarım arazilerinden 11 Milyon 712 bin kg ürün hasat edilecek ve bu destekle kırsala yaklaşık 11 Milyon TL katkı sağlanmış olacak. - MUĞLA

Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:39 Kaynak: İHA
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