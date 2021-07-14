Büyükşehir'den HİS Göletleri ile Hayvancılığa Büyük Destek - Son Dakika

Kırsal mahallelerde hayvancılık üretiminin desteklenmesi, besi hayvanlarına mera alanlarında temiz ve yeterli içme suyu sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti çalışmalarıyla üreticilere destek olmaya devam ediyor. Son bir yıl içerisinde 23 adet yeni HİS göletini üreticilerin hizmetine kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 116 gölette ise bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mera alanlarında otlak ve yaylalarda yayılan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, topografik, jeolojik ve hidrolojik koşulların elverişli olduğu alanlarda, HİS göletleri yapımı ile üreticilere desteğini sürdürüyor. Son bir yıl içerisinde 23 adet yeni HİS göleti yapımını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplamda 116 adet gölette ise bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında yılsonu hedefleri hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "2021 yılı sonuna kadar 35 yeni HİS göleti yapımını, 175 adet mevcut HİS göletinde ise temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Büyükşehir Tüm Gücüyle Üreticilerin Yanında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Küresel ısınma ile birlikte kaliteli ve temiz suyun önemi giderek artıyor. Son yıllarda mevsimsel yağışların azalması ve yaşanan kuraklık bu ihtiyacı daha da arttırdı. Kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticilerimiz, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna ulaştırmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan HİS göletleri çok büyük bir nimet. Biliyoruz ki besi hayvanları su ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa, bir takım sağlık sorunları yaşanabiliyor. Bunun sonucunda ise et ve süt üretiminde kayıplar yaşanıyor. Biz de bu kayıpları önlemek, üreticilerimize destek olmak adına gölet yapım ve bakım çalışmalarına önem veriyor, bu doğrultuda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Gölet Yapımlarında İzin Süreci Ortalama 1 Yıl

Yeni HİS göleti yapım talebinde bulunan mahallelerde teknik personeller tarafından arazi etüt çalışmaları tamamlandıktan sonra yasal izin süreçlerinin başladığını dile getiren Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Resmi kurumlar ile yazışmalar yapılıyor. Kurumların ilgili çalışmaları da tamamlandıktan sonra bu görüşler toplanıyor ve kesin izinleri çıkıyor. Bu süreç ortalama 1 yıl sürüyor. Maalesef bu süreci kısaltmak bizim elimizde değil. Ancak, vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bize iletilen her talep titizlikle incelenip değerlendiriliyor. Yasal izin süreçlerinde geçen zamanda hem muhtarlarımız, hem vatandaşlarımız sağ olsunlar sabırla bekliyorlar. Biz de onları mağdur etmemek ve taleplerine en kısa sürede cevap vermek adına var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Hizmetlerimiz Devam Edecek

Manisa genelinde hayvan içme suyu ihtiyacına yönelik yapılan göletlerin kazı tipi gölet olduğunu söyleyen Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera, otlak alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Sadece besi hayvanları değil, yaban hayvanları da su ihtiyaçlarını yapılan bu göletlerden karşılamaktadır. Bütün ilçelerimizde yeni gölet yapımı, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir" dedi.