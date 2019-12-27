Büyükşehir'den hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika

Büyükşehir'den hizmet içi eğitim semineri

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez 'Kamuda Etik ve Davranış ilkeleri' konulu bir seminer düzenlendi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kamuda Etik ve Davranış İlkeleri' konulu seminer Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Seminere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Kadir Taşkesen ile belediye personeli katıldı.


Seminere konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu Üyesi Avukat Mehmet Aydın, kamudaki etik kurallar hakkında bilgiler verdi. Aydın, bu kurallar çerçevesinde gösterilmesi gereken davranışları anlattı ve aksi davranışların doğurabileceği sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu. - KAYSERİ

Kayseri, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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