Büyükşehir'den ibadethanelerde temizlik çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den ibadethanelerde temizlik çalışması - Son Dakika

Büyükşehir'den ibadethanelerde temizlik çalışması

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca, il genelinde camiler, cemevleri ve kiliselerde temizlik yapıldı.

Büyükşehir'den ibadethanelerde temizlik çalışması, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca, il genelinde camiler, cemevleri ve kiliselerde temizlik yapıldı.


Vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerine olanak sağlamak amacıyla başlatılan çalışmada, ibadethanelerdeki halılar süpürülüp yıkandı, köşe bucak temizlik yapıldı. Temizlik çalışması ibadethanelerin bahçelerinde de gerçekleştirildi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda başlatılan ibadethanelerin temizlenmesi çalışması, belirli periyotlarla ve ihtiyaçlar dahilinde sürecek.


Adana Büyükşehir Belediyesinin, Adanalıların temiz koşullarda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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