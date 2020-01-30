Büyükşehir'den İbradı'da çiftçilere fide desteği - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı'da "Üreticiyi Destekleme" projesi kapsamında 25 üreticiye bin adet ceviz fidanı dağıttı.



İbradı'da Kaymakamlık, Orman Bölge Müdürlüğü ve S.S. İbradı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen "Üreticiyi Destekleme" projesine Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçe Hizmet Birimi de katkı koydu. Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından İbradı'da 25 üreticiye bin adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. İbradı İlçe Hizmet Birimi yetkilileri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle çiftçilik ve besicilikle uğraşan bölge halkına katkı sağlamaya devam edeceklerini açıkladı. - ANTALYA