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Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım - Son Dakika

Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım

06.07.2021 09:06
Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde toplam 40 milyon TL'lik yatırımla 11 mahalleyi daha berrak, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde toplam 40 milyon TL'lik yatırımla 11 mahalleyi daha berrak, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturuyor.

Bursa'nın daha yaşanabilir bir şehir olması amacıyla tüm ilçelerin kalkınmasına yönelik adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle Mezitler- Kurşunlu İçme Suyu Arıtma Tesisinin startını verdi. Tesisin hizmete girmesiyle birlikte İnegöl Kurşunlu, Eskikaracakaya, İhsaniye, Kınık, Osmaniyeköy, Özlüce, Rüştiye, Yeniköy, Küçükyenice, Eymir ve Çitli olmak üzere toplam 11 mahalle daha sağlıklı ve temiz içme ve kullanma suyuna kavuşacak. Proje kapsamında 200 metreküplük temiz su deposu da yapılırken, tesis saniyede 45 litre, günlük 3 bin 888 metreküp kapasite ile çalışacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte tesisi ziyaret etti. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra Mezitler Mahalle meydanına geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Mezitler-Kurşunlu İçme Suyu Arıtma Tesisinde çalışmaların Kasım ayında başladığını ve son aşamalara gelindiğini belirten Başkan Aktaş, toplam 11 mahallenin içme ve kullanma suyunun bu tesisle karşılanacağını açıkladı. Öncesinde 33 milyona mal olan isale hatlarının tamamlandığını belirten Başkan Aktaş, "Tesiste çalışma süresi 1 yıldı ancak 10 ay içerisinde işlem tamamen bitirilmiş olacak. Tesisin yaklaşık 7 milyon TL'lik bir maliyeti var. Toplamda 40 milyon TL'lik bir bedelle 11 yerleşim biriminin ihtiyacı karşılanmış olacak. Yine Güneykestane köyüyle alakalı branşman bırakıp ileride duruma göre onu da halletmiş olacağız. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıda ve üstyapıda yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, altyapıyla alakalı İnegöl merkezde ve kırsalında faaliyetlerin yürütüldüğünü dile getirdi. İnegöl Belediyesi'nin de destekleriyle çalışmalarda vatandaşa verilen rahatsızlığı minimuma indirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, "İnegöl merkezde 4 asfalt ekibiyle çalışmalara devam ediyoruz. Bayram öncesinde ana arterler başta olmak üzere toparlamayla alakalı ciddi gayret içerisindeyiz. Bayram sonrası çalışmalarla alakalı bu yılın ve önümüzdeki yılın planlamasını da yaptık. Bundan sonra daha kısa metrajlı çalışıp hemen kapama yöntemini tercih edeceğiz. Altyapı çalışmalarını, 40-50 yıllık bir sürece hazırlamış olacağız. Öte yandan kanalizasyon ve yağmur suyunda ihale aşamasındayız. İhale sonrası çalışmalar hummalı bir şekilde devam edecek. 2022 sonuna kadar bunların tamamını toparlayıp İnegöl'ün hizmetine sunacağız" diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, İnegöl bölgesinde altyapı çalışmaları noktasında çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi. Bu çalışmaların İnegöl'ün bundan sonraki tarihine katkı koyacak önemli çalışmalar olduğunu belirten Alper Taban, "İlçemizin nüfusu büyüyor, yerleşim bölgelerimiz çoğalıyor. Mezitler-Kurşunlu İçme Suyu Arıtma Tesisi de bölgede suyu kullanacak olan mahalle sakinlerinin suya sürekli olarak dingin, sağlıklı, içilebilir ulaşımı için önemli yatırımdır. Yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve emeği geçen ekibine teşekkür ediyorum. Çalışmayı uzun süredir bekleyen mahalle sakinlerine de hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BURSA

Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım
Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım
Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım
Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım
Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Yatırım, İnegöl, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den içme suyuna dev yatırım - Son Dakika


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