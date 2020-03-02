Büyükşehir'den İdlib şehitleri için lokma ve pilav hayrı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi 27 Şubat'ta İdlib Şehitleri için lokma ve pilav hayrı dağıtıyor.



Tüm şehitleri minnetle andıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Temennimiz bütün askerlerimizin evlerine sağ salim dönebilmeleri. Dualarımız askerlerimizle birlikte" dedi.



Lokma ve pilav hayrı Suriye'nin İdlib bölgesinde saldırıya uğrayarak şehit olan 34 kahraman asker için Efeler, Nazilli, Söke ve Koçarlı'da saat 12.00'de, Buharkent ve İncirliova'da saat 16.00'da gerçekleştirilecek. İncirliova'daki hayra Başkan Çerçioğlu da katılacak.



Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Çerçioğlu "Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN