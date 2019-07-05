Büyükşehir'den İhale

Büyükşehir Belediyesi muhtelif parklarda tamir ve tadilat işleri için ihale yaptı. İhaleye yedi firma katılarak teklif verdi.
Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı bölgelerinde yer alan parklarda çalışma yapacak. Söz
konusu çalışmalar için yaklaşık maliyeti 3 milyon 610 bin TL olan ihale yapıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Gökışığı İnşaat: 2 milyon 864 bin TL
Başaran İnşaat: 2 milyon 916 bin TL
Antaş İnşaat: 3 milyon 068 bin TL
Ekon İnşaat: 3 milyon 070 bin TL
Öner İnşaat: 3 milyon 369 bin TL
Alp İnşaat: 3 milyon 490 bin TL
MTP Yapı: 3 milyon 755 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ