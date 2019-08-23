Büyükşehir'den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılan Fuar ve Kongre Merkezi'ne desteklerini sürdürüyor. Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenlemesini Büyükşehir Belediyesi yapacak.



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenlemesi işi için ihale yapıldı. Yaklaşık maliyeti 802 bin TL olan ihaleye dört firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



"Özer Yapı-ABC Yapı İş Ortaklığı: 582 bin 911 TL, Hayriye Löksofu: 649 bin 083 TL, Gökışığı İnşaat: 672 bin 400 TL, Alp İnşaat: 693 bin 184 TL."



İhale tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ