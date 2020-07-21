Büyükşehir'den ihale - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Mahallesi'ndeki 1 adet konut+ticaret alanını ihaleyle satışa çıkardı. Buna göre mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan Sahabiye Mahallesi'ndeki 1 adet Konut+Ticaret alanı arsasının satış ihalesi 29 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.



Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan 1 adet Konut+Ticaret Alanı arsasının ihalesi saat 14.00'da kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Konut+Ticaret Alanı arsasının ihalesine son müracaat tarihi 29 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30'a kadar devam edecek. - KAYSERİ