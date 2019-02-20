Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi 2 Bin 200 Aileye Gıda Kartı

Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi 2 Bin 200 Aileye Gıda Kartı

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlara gıda kartı verdi.

Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi 2 Bin 200 Aileye Gıda Kartı, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan vatandaşlara gıda kartı verdi.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 2 bin 200 aileye gıda kartı dağıtıldı. Büyükşehir'in gıda kartı dağıtımı yaptığı ihtiyaç sahibi aileler, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen alışveriş mağazalarından gıda alışverişi yapabilecekler. Bu arada Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 2152 aileye günlük 8 bin 328, aylık ise 249 bin 660 ekmek dağıtımı yapılıyor.

Öte yandan Gülahmet semti Yeğenağa İş Merkezi'nde kurulan Hayır Çarşısı'nda gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve ev eşyası yardımında da bulunuluyor. Hayır Çarşısı ekipleri ayrıca il genelinde bin 100 aileye de ev eşyası yardımında bulundu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:04 Kaynak: İHA

Erzurum, Yaşam
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