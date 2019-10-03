Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı
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Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımında bulundu.

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımında bulundu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak, ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşların yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Geçtiğimiz senelerde fazlasıyla beğenilen ve aile bütçesine katkıda bulunan kırtasiye yardımı bu sene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla yüzde 50 arttırıldı. Arttırılan yardım ücreti öğrencileri sevindirirken aileleri de mutlu etti.


İhtiyaç sahipleri için başlatılan kırtasiye yardımından vatandaşların yararlanabilmeleri için öğrencilerin okullarından alacakları öğrenci belgesi, fakirlik belgesi, kimlik fotokopisi ve SGK dökümü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Çözüm Masasına başvurmaları gerekiyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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