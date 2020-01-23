Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplere konteyner ev - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara konteyner ev yardımında bulunuyor. Serik'in Hasdümen Mahallesi'nde evi yanan 70 yaşındaki Ayşe Çevik ile Kumluca Mavikent Mahallesi'nde 3 çocuğuyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veren babası İbrahim Şimşek'e konteyner evleri teslim edildi.



Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yardıma muhtaç vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek, yardımına koşuyor. Son olarak Serik İlçesi Hasdümen Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Çevik ile Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Şimşek'e konteyner ev yardımı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçesi Hasdümen Mahallesi'nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kış aylarında evsiz kalan 70 yaşındaki Ayşe Çevik'e yardım elini uzattı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kısa sürede Ayşe nineyi yeni konteyner evine kavuşturdu. Sıcak bir yuvaya kavuşan Ayşe Çevik Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yardımlarından dolayı teşekkür etti.



Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesi'nde naylon ile çevrili bir barakada 3 çocuğuyla yaşayan İbrahim Şimşek, Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı müracaat sonucu yeni konteyner evine kavuştu. 2019 yılında eşini kaybeden ve biri 21, diğerleri 13 ve 3 yaşında üç çocuk babası İbrahim Şimşek, Büyükşehir Belediyesi'nin barınma sorununu anında çözüme kavuşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA