Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında 'Temel İhtiyaç Destek Kartı' uygulamasına geçti.

Yaşlı, engelli ve maddi geliri olmayan ailelere verilen sosyal yardımları kurumsal ve sistemli hale getirmek için 5 ay önce çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ailevi, çevresel ve sosyolojik her faktörü titizlikle inceleyerek yardım sistemini değiştirdi. Gıda ve giyimde adrese teslim yöntemine son veren belediye, Temel İhtiyaç Destek Kartı sistemine geçti.

Yeni sistemde sosyal yardımlar, ailenin durumuna göre her yıl 4, 2 ve 1 kez tekrarlanacak. Bunun dışında parası olmadığı için tıbbi cihazını alamayanlar ile özel durumu bulunanlara yönelik 1 defaya mahsus nakdi yardımlar sürecek. Geçen ay hayata geçen yeni uygulama kapsamında 500 aile, ihtiyaç destek kartlarına kavuştu.

Evlerde ziyaret edilerek yapılan sosyal inceleme sonrası hazırlanan destek kartları, banka hesaplarının açılması, kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin tanımlanması ve hesaba para yatırılmasıyla kullanıma hazır hale geliyor. Mesajla bilgilendirilen ihtiyaç sahibi aileler, alışverişlerini özgürce kendileri yaparak, evlerinin temel mutfak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor veya faturalarını ödeyebiliyor. Amaç dışı kullanılmaması için nakit para çekimine kapatılan kartlarla alkol ve tütün mamulleri ise alınamıyor.

İnsana dokunan hizmetleriyle gönül belediyeciliğindeki farkını ortaya koyan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamaya imza attı. 'Temel İhtiyaç Destek Kartı' uygulamasına geçtiklerini söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Yaptığımız incelemelerle yardım yapmamız gereken aile sayısı netleştirilip, ilgili bankaya kart bastırdık. İhtiyaç sahibi aileler, alışverişlerini özgürce kendileri yaparak, evlerinin temel mutfak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor veya faturalarını ödeyebiliyor. Amaç dışı kullanılmaması için nakit para çekimine kapatılan kartlarla alkol ve tütün mamulleri ise alınamıyor" dedi.

Sistem değişikliğiyle sosyal yardımları kurumsal ve hızlı bir yapıya kavuşturduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Eskiden sosyal yardım müracaatlarından sonra taleplerin yerine getirilmesi 45 günü bazen de 2 ayı bulabiliyordu. Şimdi ise yeni sistem sayesinde bu süreci maksimum 14 güne indirdik" diye konuştu.

Yeni sistemle ilgili bilgi veren Başkan Demir, şunları söyledi:

"Müracaatlar sonrası evlerde yaptığımız incelemelerle yardım yapmamız gereken aile sayısını netleştirip, ilgili bankaya isim yazmayan temel ihtiyaç destek kartları bastırdık. Açılan hesaplara kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin tanımlanmasının ardından nakdi yardımı hesaba aktararak cep telefonu mesajı ile aileyi bilgilendiriyoruz. Aynı gün içinde de kartları genellikle evin annesine teslim ediyoruz. Bunun yanında önceden değişen miktarlardaki yardımlar yılda sadece 1 kez yapılıyordu. Şimdi ise ailenin özel durumuna göre yılda 4 kez yararlanabilmesini sağlıyoruz. Ayrıca kartları nakit çekimine kapatarak, nakdi yardımların amaç dışı kullanılmasının da önüne geçmiş olduk. İnşallah zamanla desteklerimizi daha da artıracağız." - SAMSUN