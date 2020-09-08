Büyükşehir'den iki dev proje daha: Şaşmaz Bulvarı ve Ayaş Yolu'na yeni köprülü kavşaklar yapılacak - Son Dakika

Büyükşehir'den iki dev proje daha: Şaşmaz Bulvarı ve Ayaş Yolu'na yeni köprülü kavşaklar yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in sorunlu noktalarındaki trafik sıkışıklığını gidermek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Büyükşehir'den iki dev proje daha: Şaşmaz Bulvarı ve Ayaş Yolu'na yeni köprülü kavşaklar yapılacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in sorunlu noktalarındaki trafik sıkışıklığını gidermek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yıllardır trafik sorunu kangrene dönen başta Etimesgut İstasyon Caddesi, Hasköy (Fruko) Köprülü Kavşağı ve Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantısı yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, iki bölgede üç yeni köprülü kavşağın daha yapılacağı müjdesini verdi. Şaşmaz Sanayi Bulvarı'na iki adet ve Ayaş Yolu Devrimler Caddesi Keşisimi'ne ise bir adet köprülü kavşak yapımı için düğmeye basıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ankaralıların trafik sorununu en aza indirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yıllardır trafik sıkışıklığı çözülemeyen ve Ankaralılar için eziyete dönmüş olan başta Etimesgut İstasyon Caddesi, Hasköy (Fruko) Köprülü Kavşağı ve Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantısı için çalışmalarında sona yaklaşırken, üç yeni köprülü kavşağın daha müjdesini verdi.

Ayaş yolu Devrimler Caddesi'ne yeni köprülü kavşak

Sincan Devlet Mahallesi ve sanayi bölgesindeki giriş çıkışları sağlayan ve hemzemin olarak kullanılan yolda tek sinyalize kavşağın bulunmasından dolayı Ayaş Yolu üzerinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve kazaların önüne geçmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, Devrimler Caddesi kesişiminde yer alan bölgeye köprülü kavşak yapacak. İhale ilanına çıkılan projenin tamamlanması ile Ayaş Yolu üzerinden Yenikent Semt Merkezi'nde kesintisiz trafik akışının yanı sıra zaman ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Şaşmaz Sanayi Bulvarı nefes alacak

Şaşmaz Sanayi giriş çıkışının zorlaştığı ve Batıkent-Çayyolu istikametinde seyreden trafiğin rahatlatılması için de Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ve Ankara Bulvarı - Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan 2473. Cadde ve 2474. Cadde kesişiminde bulunan kavşağa iki adet köprülü kavşak yapılması için ilk adım atıldı. İhale ve keşif çalışmalarına başlanan projenin tamamlanmasının ardından sanayi dönüşlerinin yapılacağı yollarda trafik kesintisiz ve iki şerit olarak sağlanacak.

İstasyon Caddesi'nin ilk etabı tamamlanmak üzere

Etimesgut ve Sincan bölgesinde yaşayan vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi'nin İstasyon Caddesin'deki çalışmalarının ilk etabının tamamlamasına sayılı günler kaldı.

Proje kapsamında İstasyon Caddesi üzerinde üç alt geçit, yeni alternatif bulvarda beş demir yolu geçiş köprüsü ile bir alt geçit imalatı yapılması ile trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Projenin ilk etabı olan ve trafik sıkışıklığının azaltılması amaçlanan Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önündeki üç gidiş üç geliş alt geçit imalatı ve Türk Kızılay'ı önünde (2304. Cadde Girişi) şehir merkezine doğru bir alt geçit yapımı çalışmalarında sona yaklaşılırken, askeri bölgedeki duvarların geriye alınma çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Bağlıca Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkentin giderek gelişen ve nüfus artışının hızlandığı Bağlıca'nın gelecekteki trafik yoğunluğu göz önüne alınarak Yapracık bölgesindeki mevcut trafiği etkilememesi için başlattığı Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantısı için çalışmalarına da hız verdi. Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak çalışmalarla otoyol bağlantı yolunun en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Hasköy (Fruko)Kavşağı ile kesintisiz trafik sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi'nin, Esenboğa Havaalanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımı sağlamak için ilk kazmanın vurulduğu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan ve halk arasında Fruko Kavşağı olarak bilinen bölgedeki köprülü kavşak çalışmaları da sürüyor. - ANKARA

Köprülü, Ankara, Ayaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den iki dev proje daha: Şaşmaz Bulvarı ve Ayaş Yolu'na yeni köprülü kavşaklar yapılacak - Son Dakika

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