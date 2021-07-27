Büyükşehir'den iki ilçeye çok amaçlı etkinlik salonu - Son Dakika

Yaklaşık 150 günde tamamlanması planlanan çok amaçlı etkinlik salonlarının, mahalle sakinlerinin ihtiyacına cevap vereceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, hayırlı olması temennisiyle sözleşmeyi imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet ve yatırımlarını yaparken, vatandaşların da talep ve görüşlerini göz önünde bulunduruyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Kocaiskan Mahallesi ve Kula ilçesi Çarıkballı Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyacına cevap verecek olan modern çok amaçlı etkinlik salonunun yapımı için proje çalışmasını tamamladı. Projesi hazırlanan, mahalle sakinlerinin düğün, taziye gibi toplu etkinliklerini yapabileceği, modern çok amaçlı etkinlik salonları için yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, Kırkağaç ilçesi Kocaiskan Mahallesi'nde ve Kula ilçesi Çarıkballı Mahallesi'nde çok amaçlı etkinlik salonu projesini tamamladık,ihalesini de gerçekleştirdik. Yüklenici firma ile yapım sözleşmesini imzaladık. Yaklaşık 150 günde iki mahallemizde de çok amaçlı etkinlik salonlarında inşaat çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.