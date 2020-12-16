Büyükşehir'den İnegölspor'a modern tesis - Son Dakika

Büyükşehir'den İnegölspor'a modern tesis

16.12.2020 11:17
Büyükşehir'den İnegölspor'a modern tesis, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor ve sporcuya verdiği desteği bu defa İnegölspor'un ihtiyacı olan modern spor tesislerini ilçeye kazandırarak gösteriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor ve sporcuya verdiği desteği bu defa İnegölspor'un ihtiyacı olan modern spor tesislerini ilçeye kazandırarak gösteriyor. Toplam 38 dönüm üzerine 2 doğal çim saha, bir sentetik çim saha inşa edilecek.

Bursa'nın sporda öncü şehir olması için amatör ve profesyonel takımlara desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegölspor'un ihtiyaç duyduğu modern spor tesisleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İhalesi 12 Mart 2020'de yapılan tesislerde, 10 Haziran'da yer teslimi gerçekleştirilmişti. Toplam 38 dönüm olan proje alanında, bodrum, zemin + 2 kattan oluşan sosyal tesis binası (A Blok) inşa edilecek. Ayrıca zemin + 1 kattan oluşan altyapı sporcu binası (B Blok) ve zemin kattan ibaret olan soyunma binası (C Blok) inşa edilecek. Tesislerde, 476 metrekare inşaat alanlı 600 kişi kapasiteli üstü kapalı tribün de yer alacak. 2 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik çim saha ise yine proje kapsamında olacak. Toplam 35 araç kapasiteli otopark yapılacak. Projenin ikinci etap ihalesi, 19 milyon 800 bin TL'ye mal olacak.

"Bölgeyi çekim merkezi haline getirecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Akhisar Mahallesi'nde inşa edilen tesis alanını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile birlikte gezerek yetkililerden bilgi aldı. Tesislerdeki çalışmaların ne aşamada olduğu, İnegölspor'un kullandığı tesislerden yeni tesislere geçişi, enerji hatlarının yer altına alınması ve yeni trafonun oluşturulmasıyla ilgili konuları görüşen Başkan Aktaş, 38 dönümlük alanın 8 bin 500'lük kısmında kapalı alanın bulunduğunu belirtti. Spor merkezi çalışmalarında B Blok zemin kat betonarme ve su deposu imalatlarının tamamlandığını söyleyen Başkan Aktaş, "Kulüp binasının, soyunma odalarının ve beraberinde bir doğal sahayı inşallah Haziran ayına kadar bitirip İnegölspor'un naklini tamamlayacağız. Hemen akabinde Ekim ayında da alanın tamamen kullanımını sağlayacağız. 'Yeni İnegöl' diye tabir edilen bölge de giderek hareketleniyor. Yeni spor tesisi de bölgeyi çekim merkezi haline getirecek. Şehir merkezindeki tesisler ise İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde halkın kullanımına sunulacak. Çalışmaların şehre ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan tesislerle birlikte İnegölspor'un hedeflerine ulaşacağına inandığını söyledi. 30 yıl önce yapılan tesislerin artık ömrünü tamamladığını belirten Taban, İnegölspor'un yeni tesislerine taşınmasının ardından mevcut alanı vatandaşın yararına projelerde değerlendireceklerini dile getirdi. Taban, ilçedeki yatırımlardan dolayı Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Büyükşehir'den İnegölspor'a modern tesis
Büyükşehir'den İnegölspor'a modern tesis

Büyükşehir Belediyesi, İnegölspor, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den İnegölspor'a modern tesis - Son Dakika


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