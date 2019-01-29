Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Kaçak Hafriyata Uydu Takibi

Büyükşehir'den Kaçak Hafriyata Uydu Takibi

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı dökümleriyle etkin mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehir'den Kaçak Hafriyata Uydu Takibi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı dökümleriyle etkin mücadelesini sürdürüyor. Başkent'te bu tip atıkları taşıyan araçlara kaçak ve izinsiz dökümlerin engellenmesi amacıyla GPS sistemi yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre GPS sistemi sayesinde kaçak dökümlerde büyük azalma sağladığı görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerle kaçak dökümün her geçen gün azaldığını belirten yetkililer, bu yıl 244 aracın parka çekildiğini ve 497 bin 488 TL peşin para cezası uygulandığı bilgisini verdi. Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıyan 617 firmaya ait toplam 2 bin 304 araca, kaçak ve izinsiz dökümlerin engellenmesi için araç takip sistemi (GPS) takıldı.

Tonajlı, tekerlekleri çamurlu ya da brandasız, yollara beton döken araçlar ve çevreyi kirleten araçlara toplamda 810 bin 164 TL peşin para cezası uygulayan Zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Son teknolojik gelişmeleri Başkent'te uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, kaçak dökümle ilgili de filmleri aratmayan bir yöntem izliyor. GPS yerleştirilmiş olan araçların Başkent yollarındaki her türlü hareketini tek bir merkezden takip eden Büyükşehir Belediyesi, belirlenen güzergah dışına çıktığı veya fazla bekleme yaptığı belirlenen araçları Zabıta Daire Başkanlığına bildiriyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 'Ankara il sınırları içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre; kaçak ve izinsiz döküm yapıldığında tutanak tutarak, Belediye Encümeni'ne sevk ettiği şahıslara 58 bin 351 TL, şirketlere ise 175 bin 53 TL peşin para cezası uyguluyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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