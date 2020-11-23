Büyükşehir'den "Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye" destek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Haftası" nedeniyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kentin dört bir tarafını billboardlarla donatan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te maske dağıtımından tiyatro oyununa, mutfak atölyesinden 'şiddete karşı ses çıkarıyoruz' etkinliğine kadar çeşitli programlarla farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek vererek, "asla yalnız değilsiniz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi her platformda kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor.

Başkent'te kadınların talep ve isteklerini dikkate alarak örnek projelerle yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Haftası" kapsamında da çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Başkan Yavaş'tan kadınlara tam destek

Mobil uygulamalar arasında yer alan 'Mor Buton' uygulamasıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı paylaşımda, "Kadına karşı şiddet ve ayrımcılık insan hakkı ihlalidir. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve her bir vatandaşımızla şiddete karşı gelmek bir insanlık görevidir. Haklı şiddet yoktur ve birlikte güçlüyüz. Asla yalnız değilsiniz" dedi.

Şiddete karşı dur demek için sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeleri, uluslararası kuruluşlar ve kamu kurumları ile ortak farkındalık çalışmalarına imza atan Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Haftası" kapsamında da kadınları çeşitli etkinliklerle bir araya getirecek.

Başkent'ten yükselecek ses: "Birlikte Güçlüyüz"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Şube Müdürlüğünün organizasyonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla hafta boyunca çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Kentin dört bir tarafı toplumsal farkındalığa dikkat çekmek için billboardlarla donatılırken, Başkent'ten tüm dünyaya "birlikte güçlüyüz" mesajı verilecek. Şiddete maruz kalan ya da kalma riski bulunan kadınların başvurabilecekleri telefon numaraları da barkovizyonlar ve kent ekranlarında yayınlanacak.

Tiyatro oyunundan canlı yayına

Kadın Aile Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde pandemi süreci nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenecek etkinlik takvimi ise şöyle:

24 Kasım 2020 Salı günü saat 11.00'da Büyükşehir Belediyesi Sığınma Evleri'nde kalan kadınların ürünleri Ankara Kent Konseyi'nin desteğiyle Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda bulunan sergi salonunda sergilenecek.

25 Kasım 2020 günü saat 12.00'de Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri iş birliğiyle Kızılay Başkent Market önünde maske dağıtımı yapacak. Saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Binası önünde ve 21 Kadın Lokalinde 'Şiddete Karşı Ses Çıkarıyoruz' etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 16.00 da Akköprü Metro çıkışında UNCHR ve EGO Genel Müdürlüğünün desteğiyle 'Şiddete Direniş Duvarı' açılışı yapılacak. Saat 19.00'da ise Başkent Tiyatroları oyuncularının Gençlik Parkı Başkent Tiyatro Salonunda sahneleyeceği 'Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun' adlı oyunu ABB TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

26 Kasım 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Sığınma Evleri Keçe Atölyesinde kadınlar bir araya gelecek. Saat 14.00'de ASAM Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlar şiddete karşı dikkat çekmek için bez çanta üretimi yapacak.

27 Kasım 2020 Cuma günü saat 10.00'da Kuzey Ankara UMEM'de Mülteci ve Yerli Kadınlar Mutfak Atölyesi'nde yemek hazırlayacak. Saat 20.00'de ise zoom üzerinden ABB TV ve Uçan Süpürge ortak yayınıyla düzenlenecek 'Dünden Bugüne Şiddetle Mücadele' adlı panelde Büyükşehir Belediyesi uzmanları yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını ve rolünü anlatacak. - ANKARA