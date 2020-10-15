Büyükşehir'den kadınlara psikolojik ve hukuksal destek - Son Dakika

Büyükşehir'den kadınlara psikolojik ve hukuksal destek

15.10.2020 13:56
Büyükşehir'den kadınlara psikolojik ve hukuksal destek, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin girişimleriyle hizmet veren "Kadın Danışma Merkezi" kadınlara psikolojik ve hukuksal konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin girişimleriyle hizmet veren "Kadın Danışma Merkezi" kadınlara psikolojik ve hukuksal konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, "Önceliğimiz ailenin ve bireyin korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesidir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çalışmalarıyla kurulan Kadın Danışma Merkezi, faaliyetlerine devam ediyor. Kuruluşundan bu yana ihtiyaçlar doğrultusunda kadınlar başta olmak üzere, talebe göre tüm bireylere psikolojik ve hukuki konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayan Kadın Danışma Merkezi, aile içi iletişim, evlilik öncesi ve sonrası problemler, kaygı ve stres yönetimi, iş yaşamına ilişkin problemler, öfkeyle başa çıkma, özgüven gelişimi, şiddete bağlı travma ve özellikle pandemi döneminde stres yönetimi gibi ihtiyaç duyulan diğer konularda avukat ve psikolog desteği veriyor.

"Önceliğimiz ailenin ve bireyin korunması"

Kadın Danışma Merkezi'nde özellikle aile içi sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, "Önceliğimiz ailenin ve bireyin korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesidir. 2012 yılında hayata geçirdiğimiz Kadın Danışma Merkezi ile toplumun bütün kesimlerine yalnız olmadıklarını hissettirebilmeyi amaçladık. Bu çerçevede Kadın Danışma Merkezi her türlü şiddete maruz kalan, kişisel veya toplumsal problemlerle mücadele eden tüm fertlere ihtiyaç duyduğu hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak vermektedir" dedi.

"Kadınlar olmak üzere yetişkin, ergen ve çocuklara psikolojik danışmanlık yapıyoruz"

Şiddetin toplumun tüm kesimlerinden ortadan kaldırılması için çalıştıklarına dikkati çeken Psikolog Ahmet Oktay Taştekin, "Burada başta kadınlar olmak üzere yetişkin, ergen ve çocuklara psikolojik danışmanlık yapıyoruz. Bunun yanı sıra evli ya da nişanlı çiftlere yönelik aile danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Danışma Merkezi'ne müracaat etmelerini istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Büyükşehir'den kadınlara psikolojik ve hukuksal destek
Büyükşehir'den kadınlara psikolojik ve hukuksal destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Evlilik, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den kadınlara psikolojik ve hukuksal destek - Son Dakika

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