Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Kadınlara Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Büyükşehir'den Kadınlara Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

32 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi, kadınlara yönelik düzenlediği çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir'den Kadınlara Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" çalışmalarına başladı.

Atölye çalışması ile kadınların yeteneklerini keşfetmesi ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmesi amaçlanıyor. Gizem Pınar Karaboğa'nın eğitmen olarak katıldığı atölye çalışmalarında katılımcılar,farklı duyu ve gözlemlerini yaratıcı düşünceleri ile birleştirme, kendilerini rahatlıkla ifade etme becerisi kazanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:28 Kaynak: Bültenler

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