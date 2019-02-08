Büyükşehir'den Kadınlara Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
32 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi, kadınlara yönelik düzenlediği çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" çalışmalarına başladı.
Atölye çalışması ile kadınların yeteneklerini keşfetmesi ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmesi amaçlanıyor. Gizem Pınar Karaboğa'nın eğitmen olarak katıldığı atölye çalışmalarında katılımcılar,farklı duyu ve gözlemlerini yaratıcı düşünceleri ile birleştirme, kendilerini rahatlıkla ifade etme becerisi kazanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:28 Kaynak: Bültenler
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