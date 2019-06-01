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Büyükşehir'den Kadir Gecesi'nde lokma ikramı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kadir Gecesi'nde binlerce vatandaşa lokma ikram edildi.

Büyükşehir'den Kadir Gecesi'nde lokma ikramı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kadir Gecesi'nde binlerce vatandaşa lokma ikram edildi.

Kadir Gecesini ihya etmek amacıyla Kocatepe Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Şeyh Ali Semerkandi Camii'lerine gelen Ankaralı vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kadir Gecesi'nde tatlı ikramı

Başkentliler, Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihya etmek amacıyla daha çok Kocatepe Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Şeyh Ali Semerkandi Camii'ni tercih etti. Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü de Kadir Gecesi sebebiyle bir organizasyon düzenleyerek Başkentli vatandaşlara lokma tatlısı ikramı yaptı. Camii çıkışında Büyükşehir Belediyesi tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan lokmalara ilgi yoğundu.

"Af ve mağfiretimiz için lokma hayrı"

Kocatepe Camii'nde vatandaşlarla birlikte namaz kılan ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu, camii çıkışında vatandaşlara lokma ikramı sonrası şunları söyledi:

"Yüce Yaradan'ın Kuran-ı Kerim'de vaat taahhüt ettiği af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek Kadir Gecesi'nde sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mansur Yavaş'ın selam, sevgi ve saygılarını sunuyorum. Başkanımızın talimatıyla bugün Kadir Gecesi'nde af ve mağfiretimize neden olması arzusuyla lokma hayrı yapıyoruz. Allah kabul eylesin. Bir cümle hepimizin yaptığı ve yapacağı ibadetleri kabul eylesin. Milletimizin huzur ve refahı, devletimizin birlik ve bekası için müşterek yapacağımız duaların kabul olması dileğiyle .Herkesin Kadir Gecesini kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar, Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah hepimizi af ve mağfiretine nasip olan kullarından eylesin" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
Ankara, Mansur Yavaş, Kadir Gecesi, Güncel
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