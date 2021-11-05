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Büyükşehir'den Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

Büyükşehir'den Kan Bağışı Kampanyası

05.11.2021 16:45
Büyükşehir'den Kan Bağışı Kampanyası

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay'ı Manisa Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında oluşturulan kan bağış standında gerçekleştirilen kampanyada Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Daire Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi personelleri kan bağışında bulundu. Kanın insan hayatındaki öneminden bahseden Uğur Başkal, herkesi kan vermeye davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağış kampanyası için Türk Kızılay'ı Manisa Şubesi tarafından stant kuruldu. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Daire Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi personellerinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyası gün boyu devam etti.

Farkındalık Oluşturmak İçin Kan Bağışında Bulunduk

Kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde kan bağışı etkinliğinde bulunmak istedik. Kanın hayatımızdaki önemi bizim için çok değerli. Kan tek kaynağı insan olan ve alternatifi bulunmayan biyolojik bir maddedir. Türkiye de her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç var. 1 ünite kan, 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Kan bağışı düzenli olmalı ve küçük yaşta çocuklarımıza bunun eğitimini vermemiz gerekiyor. Gönüllü bağışçılığı toplumun her kesimine anlatmamız gerekiyor. Bunun için de kan bağış kampanyası düzenledik. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi.

Büyükşehir'den Kan Bağışı Kampanyası

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika


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