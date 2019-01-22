Büyükşehir'den Kan Bağışına Destek

Türk Kızılayı'nın kan stoklarının düştüğünü duyurması üzerine yaptığı kan bağışı çağrısına, Malatya Büyükşehir Belediyesi personelleri kayıtsız kalmadı.

Kan bağışına yoğun ilgi

Özellikle mevsim şartları nedeniyle azalan kan bağışının arttırılması ve azalan kan stoklarının istenilen seviyeye ulaşması için Türkiye genelinde başlatılan Kan Bağış Kampanyasına, Malatya Büyükşehir Belediyesi personelleri yoğun ilgi gösterdi.

Malatya'nın daha modern bir şehir haline gelmesi için merkez ve 13 ilçede özverili çalışmalar yürüten ve sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen Malatya Büyükşehir Belediyesi, yönetimi ve çalışanları ile birlikte Beydağı Toplantı Salonu'nda kurulan kan alma ünitelerinde kan bağışında bulundular.

Kan verme kampanyasına katılan Malatya Büyükşehir Belediye personelleri,Kızılay'a kan vermenin vatani bir görev olduğunu, verdikleri bir ünite kanla birkaç canın kurtulmasına vesile olabileceklerini,kan ihtiyacına küçük de olsa katkı sağladıkları için mutluluk duyduklarını ifade ettiler.