Büyükşehir'den Kar Yağışına Anında Müdahale
31 dakika önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışına anında müdahale etti.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışına anında müdahale etti. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ile birlikte şehrin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar pek çok yerde kar temizleme çalışmaları başlatıldı.
Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Yoğun kar yağışı ile birlikte başlayan kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gün boyunca sürdürüldü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki 450 kilometrelik yol ağında 170 kişilik ekiple çalışmalara başladı. Şehrin pek çok bölgesinde 76 araçla başlayan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kar
temizleme ve yol açma çalışmaları Büyükşehir Belediyesi hinterlandındaki ilçeler ve bağlı mahallelerinde de yağışla birlikte başladı ve aralıksız devam etti. Pınarbaşı, Sarız
, Yahyalı
, Develi
, Tomarza
, Sarıoğlan
ve Kayseri Merkez
olmak üzere 7 ayrı bölgede oluşturulan ekipler 45 araçla kesintisiz hizmet veriyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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