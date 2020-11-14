Büyükşehir'den karantinadaki Finike Yuvalı'ya gıda desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den karantinadaki Finike Yuvalı'ya gıda desteği

14.11.2020 15:39
Büyükşehir'den karantinadaki Finike Yuvalı'ya gıda desteği, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesinin Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 2 bin 500 nüfuslu Yuvalı Mahallesi'ndeki vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesinin Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 2 bin 500 nüfuslu Yuvalı Mahallesi'ndeki vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

Finike ilçesi Yuvalı Mahallesi 5 Kasım tarihinden itibaren Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Tedbir kapsamında dışarıya çıkamayan Yuvalı halkına Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yuvalı Mahallesi'nde evlerinde izole olan vatandaşlara gıda paketi yardımında bulundu. 10 gündür karantinada bulunan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahalle Muhtarı Bektaş Çalkan'a gıda paketleri teslim edildi.

"Giriş çıkışlar kapatıldı"

Muhtar Bektaş Çalkan, tüm dünyada etkili olan Korona virüs nedeniyle 2 bin 500 nüfuslu mahallenin karantinaya alındığını belirterek, "Mahallemize giriş ve çıkışlar emniyet ve kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. Gece gündüz kontrol altında tutuluyor. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyemiz gıda paketi gönderdi. Yuvalı sakinlerimiz bu desteği takdirle karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ve diğer yetkililere bu zor günümüzde yanımızda olduğu için gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Büyükşehir'den karantinadaki Finike Yuvalı'ya gıda desteği
Büyükşehir'den karantinadaki Finike Yuvalı'ya gıda desteği
Büyükşehir'den karantinadaki Finike Yuvalı'ya gıda desteği
Büyükşehir'den karantinadaki Finike Yuvalı'ya gıda desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Finike, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den karantinadaki Finike Yuvalı'ya gıda desteği - Son Dakika


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