Büyükşehir'den Karaova Mahallesi'ne park - Son Dakika
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Büyükşehir'den Karaova Mahallesi'ne park

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'ne 8 bin 500 metrekarelik bir park kazandırıyor.

Büyükşehir'den Karaova Mahallesi'ne park, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'ne 8 bin 500 metrekarelik bir park kazandırıyor.


Büyükşehir Belediyesi'nin birçok biriminin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla Karaova Mahallesi'ne yapılan park yakın bir zamanda hizmete açılacak. Karaova Mahalle Muhtarı Firdevs Bakkal, makamına ziyaretinde park talebini Başkan Çerçioğlu'na bizzat ilettiğini belirtip bu talebini karşıladığı için teşekkür etti. Bakkal, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri parkın bir an önce bitirilmesi için yağmur çamur demeden çalışıyor" dedi.


Parkta Büyüşehir Belediyesi'nin elektrik, peyzaj ve inşaat ekiplerinden oluşan kalabalık bir ekip ortaklaşa çalışma yürütüyor. 100 ağacın yanı sıra yüzden fazla çalı grubu bitkilerin de dikileceği parkta ağaç dikimleri dün mahalle muhtarı Bakkal ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla yapıldı. Elektrik altyapısının düzenlenip aydınlatma direklerinin yerleştirildiği parkta bugün sulama altyapısı çalışmalarına başlanacak, daha sonra ise tesviye çalışmalarına geçilecek. Basketbol ve voleybol sahasının da yer alacağı parkta yürüyüş ve koşu parkurları da yer alacak.


Parkta ağaç dikimine katılan vatandaşlar parkın mahallenin ihtiyaçlarından birisi olduğunu belirtip mahallelerine park kazandırdığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Mahallede üçüncü dönemdir muhtarlık yapan Bakkal "Özlem Başkanım mahallemize çok güzel bir etkinlik alanı kazandırıyor, çok mutluyuz. Ekipler parkın bir an önce bitirilmesi içi yağmur çamur demeden çalışıyor. Bahar aylarında çok güzel bir parka kavuşmuş olacağız. Park talebimizi Özlem Hanım'a bizi makamında kabul ettiğinde bizzat iletmiştim. Başkanımız da mahallemize çok güzel bir park yapacağını söylemişti. Sözünü tuttu; bir kadın olarak onunla gurur duyuyorum" dedi. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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