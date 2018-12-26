Büyükşehir'den Karla Mücadele!

İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuz durumuna geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri,araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan caddeler, bulvarlar, otobüs ve tramvay güzergâhları ve kırsal mahallelerin yollarında karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça karlı havalarda özel araçlarını kullanmamalarını, buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmalarını ve kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini isteyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattılar.