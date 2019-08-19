Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Kaş Sütleğen'e çok amaçlı salon
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir'den Kaş Sütleğen'e çok amaçlı salon

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'ne halkın düğün, mevlit ve çeşitli toplantılarını gerçekleştireceği çok amaçlı sosyal tesis kazandırdı.

Büyükşehir'den Kaş Sütleğen'e çok amaçlı salon, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'ne halkın düğün, mevlit ve çeşitli toplantılarını gerçekleştireceği çok amaçlı sosyal tesis kazandırdı. Tefrişatı devam eden sosyal tesis önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Kaş İlçesi Sütleğen Mahallesi'ne 2 bin 506 metrekarelik arsa üzerine 550 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı salon inşa edildi. Yöre halkının yıllardır ihtiyacı olan çok amaçlı salon imalatında sona gelindi.

1 milyon 660 bin 260 lira yatırım bedeline sahip olan Kaş Sütleğen Çok Amaçlı Salon bünyesinde, 365 metrekare çok amaçlı salon, mutfak, muhtar odası, kadın erkek ve engelli WC'leri ve otopark bulunuyor. Betonarme ve mekanik imalatlarının tamamlandığı proje iç tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından hizmete başlayacak. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerinin internet siteleri kapatıldı
AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı Selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:53:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Kaş Sütleğen'e çok amaçlı salon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]