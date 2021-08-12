Büyükşehir'den kazı çalışmalarına destek - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Tralleis ve Nysa Antik Kentlerindeki kazı çalışmalarına destek kararı alındı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ikinci oturumu Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 27 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise kazı çalışmalarına verilen destekler oldu. Yoklamanın yapılmasının ardından gündem maddeleri görüşülürken komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

"Kazı çalışmalarına 30 bin TL destek"

Efeler ilçesinde bulunan Tralleis Antik Kenti ve Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarına destek olunması amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar kapsamında Tralleis Antik Kenti'ne 30 bin TL, Nysa Antik Kenti'ne 30 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL kazı çalışmalarına destek olunacak.

"Muhalefet koltukları dikkat çekti"

Seçimlerin ardından 32 CHP'li, 12 İYİ Parti'li olmak üzere 44 Millet İttifakı, 24 AK Parti'li, 13 MHP'li olmak üzere toplam 37 Cumhur İttifakı üyelerinden oluşan mecliste, toplantılara katılımların azlığı dikkat çekmeye devam ediyor. Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı ikinci oturumunda ise çoğunluk sağlanırken, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin bulunduğu koltukların büyük oranda boş olması ise dikkat çekti. Çoğunluğun sağlandığı toplantıya 35 Millet İttifakı, 18 Cumhur İttifakı üyelerinin katılım sağladığı görüldü.

"Ek ödenekler belli oldu"

Kuşadası ve Didim Belediyeleri'ne 2021 Mali Yılı Bütçelerine ek ödenek verilmesi konusunda görüşülen ek gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. Alınan karar kapsamında Kuşadası'na toplam 61 milyon 400 bin TL, Didim Belediyesi'ne ise 57 milyon 459 bin TL ek ödenek verilecek.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkanvekili Evrim Karakoz, 14 Eylül Salı günü tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN