Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden salgınla mücadele kapsamında kiracı esnafına yüzde 50 indirim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kiracılarına nisan ve mayıs aylarında yüzde 50 indirim uygulayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisi toplantısı Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında yapıldı.

Kovid-19 salgınından ekonomik olarak etkilenen esnafa yardım ocak, şubat ve mart aylarında kiracılarına yüzde 50 indirim karar alan belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi kapsamında kurum kiracılarına nisan ve mayıs aylarında da yüzde 50 indirim yapılması kararı aldı.

Enerji yatırımı kararı alındı

Öte yandan, kurumun elektrik tüketiminin tamamının yenilenebilir enerjiden karşılanması amacıyla 27 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şu anda çalışan 1 megavatlık Biyogaz Enerji Santrali ve 4 megavatlık güneş enerji santralinin haricinde, 27 megavatlık güneş enerji santralinin kurulmasıyla belediyenin tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir enerjiden sağlamış olacak.