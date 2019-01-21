Büyükşehir'den Kiralama İhalesi
1 saat önce
Büyükşehir Belediyesi iş makinesi kiralama ihalesi yaptı.
Büyükşehir Belediyesi iş makinesi kiralama ihalesi yaptı. Kazıcı ve yükleyici kepçe kiralama ihalesine iki firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 17 adet kazıcı ve yükleyici kepçe kiralayacak. Konuyla ilgili 2 milyon 446 bin TL'lik yaklaşık maliyetle ihale yapıldı. İhaleye katılan üç firmadan biri teşekkür mektubu verdi. Katılan diğer iki firmadan Truva
Seyahat'in teklifi 3 milyon 127 bin TL, Solmazlar Makine'nin ise 4 milyon 50 bin TL oldu.
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:46 Kaynak: İHA
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