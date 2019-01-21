Büyükşehir'den Kiralama İhalesi

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"Paranı FETÖ Çekecek" Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu