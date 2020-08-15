Büyükşehir'den kırsalda sosyal hamle - Son Dakika

Büyükşehir'den kırsalda sosyal hamle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllü gençlerin hem köy hayatını tanıması hem de köydeki çocukların eğitim ve sosyal hayatına katkı koyması için hazırlanan Köyde-İz projesini başlattı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllü gençlerin hem köy hayatını tanıması hem de köydeki çocukların eğitim ve sosyal hayatına katkı koyması için hazırlanan Köyde-İz projesini başlattı. Ödemiş'in Gereli köyünde Köyde-İz projesinde yer alan gençlerle ve köylülerle bir araya gelen Başkan Soyer, yine başta kırsal mahalleler olmak üzere İzmir'de kitap okumak isteyen herkese ulaşacak "Gezici Kütüphane"nin açılışını yaptı. Soyer, Ödemiş programı kapsamında Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürün Satış Yerinin açılış törenine de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün Ödemiş'in Gereli köyüne giderek iki önemli sosyal projenin startını verdi. İzmir'de kent merkezine uzak yaşayan çocuklarla gönüllü gençleri buluşturan Köyde-İz projesi ile birlikte kitaba erişim güçlüğü yaşayan bölgelerde 7'den 70'e vatandaşların kitaba ulaşmasını sağlamak ve okumayı özendirmek amacıyla "Gezici Kütüphane" projesi başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş Şehit Er Süleyman Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu'nda, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Esen, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, gönüllü gençler ve &cced il;ocuklarla birlikte pasta keserek Köyde-İz projesinin startını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeye katılan gençleri tek tek tebrik ederek, "Hayatınız tam baharında yeni başlayacak uzun yolculuğunuzda bu köyün kadınları, bu köyün üreticileri, çileleri, sevinçleri, hüzünleri hep hafızanızda olsun. Olsun ki bu topraklara borcunuzu ödemek için fırsat olsun. Diliyorum ki bu köyün sizde bıraktığı iz hayatınız boyunca size ışık tutsun, sizin vicdanınızı diri tutsun" dedi.

"Köyde iz bırakmaya geldik"

Projeye katılan gönüllü gençlerden İrem Tezcan çok güzel bir projeye dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bizim için çok küçük olan bir duvar boyamasının çocuklarımızı ne kadar mutlu ettiğini gördük. İncir toplamaya, biber toplamaya gittik. Üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz köye gelirken iz bırakmaya gelmiştik; bunu başardık ama Gereli köylüleri biz de en büyük izi bıraktı. Bu fırsatı sunduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" dedi. İbrahim Tan ise, "Ben hayatımda ilk defa hasada katıldım. Önümüze gelen peynirin, sütün değerini bilmiyormuşum. Çok büyük bir emek varmış. Biz buradan gitmek istemiyoruz" diye konuştu. Başkan Soyer, gönüllü gençlerin kaldıkları çadıra da giderek onlarla sohbet etti. Köyde-İz Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı köyde diş taraması yaptı. Gönüllü gençler okulun onarımını yaparak çocuklarla birlikte grafiti çalışması yaptı.

"7'den 70'e herkes kitap okusun"

Başkan Soyer, Ödemiş Şehit Er Süleyman Özdemir İlkokul ve Ortaokulu'nda "Gezici Kütüphanesi"nin de açılış kurdelesini kesti. Başkan Soyer, projeyle özellikle sosyal ve kültürel açıdan imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde çocuk, genç ve ebeveynlerin kişisel gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "7'den 70'e herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için kütüphanemiz köy yollarında olacak" ifadelerini kullandı. Etkinlikte çocuklara yazar İclal Dikici'nin kitapları armağan edildi. Gezici Kütüphane açılışına katılan yazar, çocuklar için kitaplarını imzaladı. İçinde 500 adet kitap bulunan iki adet Gezici Kütüphane Ödemiş'in Gereli köyünden başlayarak köy köy dolaşacak. Gezici Kütüphane ile ulaşılan bölgelerde vatandaşlara tabletler ile internet erişimi, dijital kütüphanede araştırma, okuma hizmeti sunulacak. Kütüphaneye üye olan herkes 21 günlük periyotlarla ödünç kitap alabilecek.

Başkan Soyer, Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin açılışını yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş programı kapsamında Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ürün Satış Yerinin yerinin açılışını da yaptı. Başkan Soyer üreticiden alınan güvenilir ürünleri aracısız şekilde Ödemişlilerle buluşturacak bu satış yerinin "Başka bir tarım mümkün" vizyonunun önemli bir ayağı olarak hayata geçirdikleri Halkın Bakkalı modelinin kardeşi gibi gördüklerini belirtti. Soyer, İzmirliye ucuz et temin etmek için tanzim çalışmalarını tamamladıklarını belirtirken, Ödemiş'in sadece tarımda değil Büyükşehir'in "Efeler" yolu projesiyle turizmde de önem bir atılım yapacağını, Gölcük, Bozdağ ve Birgi'yi İzmir'in en önemli turizm merkezi haline dönüştüreceklerini söyledi.

Başkan Soyer'e teşekkür

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, üreticinin ürününün tarlada kalmasını önleyen, üreticiyi yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile kooperatifleşmenin güçlenmesi için emek veren İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer'e desteklerinden ötürü teşekkür etti. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise, Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bugün ikinci ürün satış yerini açmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Buradaki marifetin nedeni şu; bir olduk, birlik olduk. Birbirimizle gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Emeklerinize sağlık. Yolumuz açık olsun, nicelerine olsun" sözlerine yer verdi.

Soyer, kooperatifin mandırasını ziyaret etti

Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gerçek 2005 yılında 60 ortakla yola çıkan kooperatifin bugün 235 ortakla yola devam ettiğini belirterek kırsalda kalkınma hamlesi başlatarak kooperatiflere destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve İzmir Köy-Koop çatısı altında İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer'in yol göstericiliğine teşekkür etti. Gerçek, tarım ve hayvancılığın başkenti Ödemiş'te ortalama 40 ton süt toplarken 2018 yılından itibaren süt işleyen konuma geldiklerini, peynir üretimine başladıklarını, hem kooperatifin ürünlerini hem de diğer üretici kooperatiflerinin ürünlerini vitrine çıkardıkları ürün satış yerinin ikinci şubesini açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Soyer, konuşmaların ardından kooperatifin mandırasını ziyaret etti. - İZMİR

Tunç Soyer, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den kırsalda sosyal hamle - Son Dakika
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