Büyükşehir'den kırsalda yoğun mesai - Son Dakika
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Büyükşehir'den kırsalda yoğun mesai

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kar mücadelesi sürüyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kar mücadelesi sürüyor. Büyükşehir ekipleri Alanya'da heyelan ve göçük nedeniyle bozulan yolları açarak vatandaşın mağduriyetini gideriyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimine bağlı kırsal alan ekipleri, Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele, tuzlama ve yol bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Taşatan mevkiinde bulunan Gören Yaylası'nda yaz-kış ikamet eden vatandaşların kar nedeniyle kapanan yolu Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iki günlük çalışmasıyla açıldı. Yolların açılmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını hem de hayvanlarının yem ihtiyaçlarını giderme şansı buldu. Taşatan'da bulunan Hacıbeleni mevkiinde ise yolda meydana gelen buzlanmayı ortadan kaldırmak için ekipler bölgede tuzlama çalışması yaptı.


Demirtaş Vadisi'nde bulunan Sapadere, Beldibi, Fakırcalı, Başköy, Yeşilöz, İmamlı, Özvadi, Uğrak, Büyükpınar ve Hocalar Mahalleleri ile Alanya'nın kuzeyinde bulunan Asmaca Mahallesi'nde heyelan ve göçükler nedeniyle geçişi mümkün olmayan yollar Büyükşehir Belediyesi tarafından açılırken, yağmur giderleri, şarampoller ve tıkanan büzler de yoğun bir çalışmayla temizlenerek hizmete sunuldu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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