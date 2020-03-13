Büyükşehir'den kız öğrencilere "değişim yönetimi eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den kız öğrencilere 'değişim yönetimi eğitimi' - Son Dakika

Büyükşehir'den kız öğrencilere "değişim yönetimi eğitimi"

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kız öğrencilere "Değişim Yönetimi Eğitimi" verildi.

Büyükşehir'den kız öğrencilere

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kız öğrencilere "Değişim Yönetimi Eğitimi" verildi.


"Kadın Dostu Kent" ve "Eğitim Dostu Gaziantep" anlayışından hareketle Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde kadınlar gününe özel eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitime toplamda 210 öğrenci katıldı.


Kadın öğretmen ve yöneticilerin de yer aldığı etkinlikte değişim kavramı ve özellikleri yönetimi, değişime karşı duranlar-destekleyenler, yenileşme kavramı ve türleri, teknolojik değişimler, insanlık tarihi 24 saate sığsaydı, değişimin sonuçları, değişimin lideri, değişimi takip edebileceğimiz güncel adresler ve kaynaklar, dünyayı değiştiren kadınlar, ülkemizde cesaretiyle ilk adımın zorluğunu aşan öncü kadınlar, ülkemizdeki genç kızlarımız ve kadınlarımızdan günümüzde bilim, spor ve sanat gibi dallarda dünyaya adını yazdıranlar başlıklı konular ele alındı.


Genç kızların alkışlarıyla son bulan eğitimin ardından Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığında görevli eğitim uzmanı Aydan Zorçelik, Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tüm kadın öğretmen ve çalışanlarına günün anlam ve önemi adına çiçek ve plaket hediye edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
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