Büyükşehir'den Kızılırmak Caddesi ve Gazi Bulvarı'na üst geçit - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yaya trafiğinin zorlaştığı ve risk teşkil ettiği Kızılırmak Caddesi ve Gazi Bulvarı'na iki yeni yaya üst geçidi yapılacak.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda şehir merkezinde yaya güvenliği için ihtiyaç duyulan iki noktaya yaya üst geçidi yapılacak. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren UKOME'nin kararıyla Kızılırmak Caddesi üzerinde yer alan hem zemin yaya geçidinin yerine yaya üst geçidi planladı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolun karşısına geçmekte güçlük çeken vatandaşlar yeni üst geçitle rahat bir nefes alacak. Asansörlü ve yürüyen merdivenli olacak üst geçidin ihalesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 14 Ocak 2020'de yapılacak.



Gazi Bulvarı'na üst geçit



Vatandaşların yoğun bir şekilde üst geçit talebinde bulunduğu Gazi Bulvarı Sema Yazar Semt Polikliniği ile Toptancı Hal Kavşağı arasına da Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni üst geçit yapılma kararı alındı. Yeni üst geçidin ihale hazırlıkları sürüyor. Yaya üst geçitlerinin yetersiz kaldığı bölgeye yapılacak üst geçit ile yayalara ulaşım kolaylığı sağlanacak. - ANTALYA