Büyükşehir'den 'koca çınarlara' moral - Son Dakika

Büyükşehir'den 'koca çınarlara' moral

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla dışarıda çok fazla vakit geçiremeyen Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi'nde yaşayan koca çınarlara, moral olması için gerekli tedbirleri alarak Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nda doğayla iç içe kahvaltı etkinliği düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla dışarıda çok fazla vakit geçiremeyen Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi'nde yaşayan koca çınarlara, moral olması için gerekli tedbirleri alarak Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nda doğayla iç içe kahvaltı etkinliği düzenledi.

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Korona virüs pandemisi dolayısıyla dışarıya çıkamayan Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi sakinleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Korona virüse karşı tedbir alındı

Özel olarak dezenfekte edilen bir mekanda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde; sağlık görevlileri, hasta bakıcılar ve yardımcı personel de hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı müzisyenlerinin de mini bir konser verdiği etkinlikte koca çınarlar, fasıl eşliğinde kahvaltılarını yaparak çaylarını yudumlayıp sohbet ettiler.

Yaşlılar gönüllerince eğlendiler

22 bakımevi sakinin gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdiği etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan "Uzun zamandır pandemi nedeniyle büyüklerimiz bakımevinden çıkamıyorlardı. Temiz havada gayet güzel bir etkinlik oldu. Bunu önümüzdeki günlerde yine yapalım" diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla uzun zamandır dışarıya çıkamadıklarını ve bu etkinlikle moral bulduklarını söyleyen bakımevi sakinleri, temiz havada doğayla iç içe olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'den 'koca çınarlara' moral - Son Dakika
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