Üye Girişi
Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi - Son Dakika

Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi

02.01.2022 16:52
Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi

Samsun'da hava kalitesinin korunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi, kirliliği artıran kömürlere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Samsun'da hava kalitesinin korunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi, kirliliği artıran kömürlere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Kömür satan işletmelerden numuneler alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, analizler sonucunda standartların altında kömür satanlara cezai yaptırım uygulayacak. Denetimlere kış mevsimi boyunca devam edecek ekipler, bugüne kadar kalite ve standartlara aykırı kömür satışına rastlamadı.

Hava kirliliğiyle mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kış döneminde Samsun'da kullanılacak olan katı yakıtların kriterlerini ve uygulama esaslarını içeren Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarınca teknik ekiplerimiz, kömür satışı yapan işletmelere yönelik kalite denetimlerini artırdı. Belirlenen yakma saatlerine uyulup uyulmadığını drone ile izleyen ekiplerimiz, aksi bir durum tespit edilmesi durumunda söz konusu konutu denetim kapsamına alıyor. Ayrıca katı yakıt sistemli binaların kazan dairelerini de denetliyoruz. Baca temizliğinin yetkili firma tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, kazan görevlisinin ateşçi belgesi olup olmadığını da kontrol ediyoruz" dedi.

Büyükşehir'den psikososyal eğitim

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'nin (SADEM) danışmanlık hizmetlerinden faydalanan yüzlerce birey ve ebeveyn, problemlerinden kurtularak yaşamlarını mutlu şekilde devam ettiriyor.

Aile bütünlüğünün dağılmasını önleyen merkezin psikososyal eğitimlerine ise ilgi her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Çocuk, genç, ebeveyn ve yaşlılarımız toplumumuzun temel direkleridir. Aile ise bunları bir arada tutan en büyük güçtür. Dolayısıyla aile içi veya bireysel anlamda yaşanan sorunların büyümeden çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmak, sosyal belediyecilik anlamında vazifemizdir" diye konuştu.

Aile içi veya kişisel sorunlarının çözümünde aktif rol oynayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki SADEM, faaliyetleriyle, duygularını yönetmekte zorlanan vatandaşlara hizmet veriyor.

İlköğretim çağındaki öğrencilerden 65 yaş üstü kişilere kadar herkese danışmalık hizmeti veren kurum, 2020 yılında başvuru yapan 230 kişiyle görüşme gerçekleştirdi. Bu sayı 2021 yılında 1299 kişiye yükseldi. Görüşmeler sayesinde 2021 yılında 100'ün üzerinde çift boşanmaktan vazgeçti. 250 aile içi şiddet sona erdi. 210 genç teknoloji bağımlısı ve 207 kişi de beyni gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurulması olarak adlandırılan bilişsel çarpıtmadan kurtuldu.

Aile İçi Şiddet ve Sosyal Öğrenme İlişkisi, Şiddeti Önleyici Tedbirler, Teknoloji Bağımlılığı ve Ekran Kullanımı, Bilişsel Çarpıtmalar, Sınav Stresi ve Stresle Başa Çıkma, Öfke ve Öfke Kontrolü, Türk Kültürü ve Aile gibi konulara ilişkin düzenlenen 12 psikososyal eğitime ise toplamda 1100 kişi katıldı.

SADEM eğitimleri, 2022 yılında da devam edecek.

'Aile Şiddet ve Sosyal Öğrenme İlişkisi' ile 'Şiddet Önleyici Tedbirler' eğitimi 5 Ocak'ta Sadi Teknesi'nde, 'Sınav Stresi ve Stresle Başa Çıkma' eğitimi 6 Ocak'ta Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Düşünce Hatalarımız' eğitimi 26 Ocak'ta Millet Bahçesi Hanımlar Lokali'nde, 2 Şubat'ta ise Sadi Teknesi'nde, 'Teknoloji Bağımlılığı ve Ekran Kullanımı' eğitimi 13-18 Ocak'ta Paşa Konakları'nda, 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi 13 Ocak'ta Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Aile Kavramı ve İlişkiler' eğitimi de 20 Ocak'ta Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak. - SAMSUN

Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi
Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi
Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi
Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Kömür, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi - Son Dakika


ABD'de gökten ölü balık yağdı ABD'de gökten ölü balık yağdı         
16:53
AK Partili vekiller toplantıya çağrıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek AK Partili vekiller toplantıya çağrıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
16:28
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek         
15:50
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum         
14:40
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12

Son Dakika Haberleri
16:53 ABD'de gökten ölü balık yağdı
16:06 Ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi
16:05 Ajda Pekkan'ı yeni görüntüsüyle görenler tanımakta güçlük çekiyor
16:05 Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi
15:52 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum
15:49 Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek
15:48 Otomobil hırsızları, şimdi de hava yastıklarına göz dikti
15:20 Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor
15:19 Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda
15:17 Lionel Messi koronavirüse yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 17:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den kömür kalitesi denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement