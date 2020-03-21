Büyükşehir'den Konaklı'ya otel yatırımı - Son Dakika
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Büyükşehir'den Konaklı'ya otel yatırımı

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum turizmine yepyeni bir soluk daha kazandırdı.

Büyükşehir'den Konaklı'ya otel yatırımı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum turizmine yepyeni bir soluk daha kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Konaklı Kayak Merkezi'nde 76 yatak kapasitesiyle son derece şık tasarımlara sahip bir otel inşa edildi.


3 bin metrekare taban alanı üzerine kurulan Konaklı Otel'de, tiyatro düzenine sahip konferans salonundan restorana varıncaya kadar her ayrıntı düşünülürken, odalarda ise zarafet ve konfor bir arada sunuluyor. Erzurum şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Otel, kayak severlere doğayla iç içe olma imkanı tanıdığı gibi, bünyesinde ayrıca kayak sporuna ilgi duyanlar için özel olarak oluşturulmuş kayak malzemeleri mağazası da bulunduruyor.


BAŞKAN SEKMEN: "ERZURUM'A HAYIRLI OLSUN"


Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, turizm sektörüne nitelik kazandıran faktörlerin başında konaklamanın geldiğine işaret ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Erzurum'da turizme nitelik kazandırma amaçlı yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu manada Konaklı Otel'imizin yapımını tamamladık ve hizmete hazır hale getirdik. Şehrimize ve ülkemizin turizm hayatına hayırlı olsun" dedi. Başkan Sekmen, Konaklı Kayak Merkezi'nde inşa edilen ve yapımı tamamlanan otel hakkında bilgiler de verdi. Konaklı Otel'in 36 odalı ve 76 yatak kapasiteli olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, "Otelimizde tiyatro düzenine sahip 100 kişi kapasiteli toplantı salonu da mevcut. Otelimiz ihtiyaç duyulması halinde toplantı ve kongre yapılabilecek bir şekilde tasarlandı" diye konuştu.


ODALARDA KONFOR EN ÜST DÜZEYDE


Son derece şık çizgilerle tasarlanan Konaklı Otel'in her odası konforuyla dikkat çekiyor. Odalarda karşılama seti, ısıtma-soğutma sistemi, duşakabin, televizyon, telefon, çalışma masası, kasa ve elbise dolabı gibi beş yıldızlı bir otel odasında bulunan her şey mevcut. 6 bin metrekare açık alana sahip otelin bünyesinde ayrıca kayak malzemesi kiralamak isteyen konuklar için özel bir mekan da tasarlandı. Böylelikle tatil severler hem doğayla iç içe kalacak, hem de Konaklı Kayak Merkezi'ndeki eşsiz kayak pistlerinin keyfini çıkarmış olacak. Yapılan bu güzel yatırımla Erzurum- Bingöl karayolu üzerindeki Konaklı Kayak Merkezi de, tıpkı Palandöken Kayak Merkezi gibi parlayan bir yıldız haline gelecek. - ERZURUM

Erzurum, Konaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:43 Kaynak: İHA

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