Büyükşehir'den Konya genelinde haşereyle mücadele

Bu yıl 9 Mayıs'ta başlayan ilaçlama çalışmaları, toplam 31 ekip ve 60 makineyle ilçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak gerçekleştiriliyor.

Çevre Sağlığı İlaçlama Yönetim Sistemi kapsamında; tüm araçlar GPS Araç Takip Sistemi ile takip edilerek mahallelerdeki sokak ilaçlaması, ilaçlama saatleri, kullanılan ilaç, mazot-benzin gibi tüm argümanların takip ve kontrolünün sistematik olarak yapıldığı çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik; biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri, sağlık taramaları, hizmet içi eğitimler, saha denemeleri, teorik ve pratik ürün uygulama eğitimleri de rutin olarak yapılıyor. Kapalı alan ilaçlamasında ise mesken, işyeri, kamu kurumları ve okullar Büyükşehir ekiplerce ilaçlanıyor.

ÇÖPLERİ AÇIKTA BIRAKMAYALIM

İlaçlama uçkun mücadelesi sabahları 06.00-10.00 ve akşamları 18.00-22.00 arasında; larva mücadelesi ise 07.00-17.00 saatleri arasında yapılırken; vatandaşların haşereyle mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla gıda artıklarını poşetlemeden atmamaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri, çöplerini poşetleyerek çöp konteynırlarına koyarak açıkta bırakmamaları büyük önem taşıyor.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ise, gübrelerini biriktirmemeleri ve kendilerinin de periyodik olarak ilaçlama yaparak haşerelerin üremesine meydan vermemeleri gerekiyor.