Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Konyaaltı'nda Kar Mücadelesi

Büyükşehir'den Konyaaltı'nda Kar Mücadelesi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nin karla kapanan yolunu açıyor.

Büyükşehir'den Konyaaltı'nda Kar Mücadelesi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nin karla kapanan yolunu açıyor. Ekipler, bölgede yer yer 1 metreye ulaşan kar tabakasıyla mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da son günlerde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için yoğun bir çalışma sergiliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Kar kalınlığı 1 metre

Ekipler, bu kapsamda Konyaaltı ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Hisarçandır Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaştığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun vericilerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı sağlamak için zorlu bir mücadele veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, bölgeye giderek karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Antalya, Kar, Konyaaltı, Güncel
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