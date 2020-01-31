Büyükşehir'den Konyaaltı Sahili'nde hummalı çalışma - Son Dakika
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Büyükşehir'den Konyaaltı Sahili'nde hummalı çalışma

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nde geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor.

Büyükşehir'den Konyaaltı Sahili'nde hummalı çalışma, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nde geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor. Sahil boyunca bakım-onarım işleri yapılırken, sahilin güzelliğine güzellik katacak peyzaj çalışması yürütülüyor. Antalyaspor Kavşağı ve Dumlupınar Bulvarı Olbia kavşağı arasındaki daralan yolu trafiği rahatlatmak için genişletiyor.


Konyaaltı Sahili boyunca araç yolu ve kaldırımların bakım onarımları yapılırken, alt yapı tadilatları, su tesisatları yenilemeleri, elektrik tesisatları kontrolleri yapılıyor ve bitki sulama tesisatlarındaki eksiklikler gideriliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de Konyaaltı Sahili'nde bitki dikimi çalışması yapıyor. Ekipler Konyaaltı Varyant'tan başlayarak Boğaçayı Köprüsü'ne kadar olan bölümde birbirinden renkli ve farklı türdeki kalıcı bitkileri toprakla buluşturuyor. Ekipler varyanttan itibaren Boğaçayı Köprüsü'ne kadar olan bölümü zebrina (mor telgraf çiçeği), kartopu, begonvil, lavanta, biberiye, gold taflan, rüelya, Altenathera, gül, pittosporum ve iresine gibi rengarenk bitkilerle süslüyor. 20 bin kalıcı bitkinin toprakla buluştuğu sahilde renk cümbüşü yaşanacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak için de çalışma yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor Kavşağı ve Dumlupınar Bulvarı Olbia kavşağı arasında daralan yolun batı aksını genişleten Büyükşehir Belediyesi şimdi de yolun doğu aksını genişletiyor. Tek şeritli yol trafiği rahatlatması için çift şeritli hale getiriliyor. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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